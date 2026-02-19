الجمعة 2026-02-20 12:20 ص

الأردن يؤكد أهمية انعقاد مجلس السلام وتنفيذ كامل بنود خطة ترامب حول غزة

الخميس، 19-02-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري-   مثّل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المملكة الخميس، في اجتماع مجلس السلام الذي عُقِد برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحضور 48 دولة.

ونقل الصفدي على هامش الاجتماع تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس ترامب، وتثمين جهود الرئيس الأميركي لتثبيت الاستقرار في غزة.


والتقى الصفدي على هامش اجتماع مجلس السلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحث معه عددًا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، إضافةً إلى الأوضاع الإقليمية.


وأكّد الصفدي أهمية انعقاد مجلس السلام، وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي حول غزة.
والتقى الصفدي أيضًا رؤساء وفود ووزراء خارجية شاركوا في الاجتماع.

 
 


