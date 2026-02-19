الأردن يؤكد أهمية انعقاد مجلس السلام وتنفيذ كامل بنود خطة ترامب حول غزة

ونقل الصفدي على هامش الاجتماع تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس ترامب، وتثمين جهود الرئيس الأميركي لتثبيت الاستقرار في غزة.
والتقى الصفدي على هامش اجتماع مجلس السلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحث معه عددًا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، إضافةً إلى الأوضاع الإقليمية.
وأكّد الصفدي أهمية انعقاد مجلس السلام، وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي حول غزة.
والتقى الصفدي أيضًا رؤساء وفود ووزراء خارجية شاركوا في الاجتماع.
