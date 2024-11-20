الأردن يؤكد التزامه أمام مجلس الأمن بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

وقال الحمود أمام مجلس الأمن الذي استأنف جلسته بشأن القضية الفلسطينية، إن الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات ضمن 117 قافلة تحتوي على أكثر من 4000 حاوية، ونحو 133 مليون دولار بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.
وأفاد أن الأردن قام بتسليم 53 طائرة للمساعدة في النقل، منها 13 من سلاح الجو الملكي الأردني، مضيفًا أن نحو 40 دولة أخرى تتعاون، إلى جانب المنظمات الدولية، في تنفيذ 399 عملية في شمال وجنوب غزة، بما في ذلك تقديم المساعدات للمستشفيات.
من جانبه، أدان مندوب المملكة العربية السعودية الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني حيث استشهد وجُرح أكثر من 150 ألف شخص - معظمهم من النساء والأطفال - فضلاً عن الحظر المفروض على أنشطة الأونروا في قطاع غزة.
كما أدان كذلك كل ما يهدد استقرار لبنان وأمنه وتشريد شعبه، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الأبرياء، بما في ذلك انتهاك المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن حكومة بلاده ترأست اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، داعيًا عددًا من الدول التي تعزز السلام على دعم الدولة الفلسطينية واعتبارها مؤهلة لتصبح عضوًا كامل العضوية التابعة للأمم المتحدة.
وقال: "لا يمكن لهذا المجلس أن يقف مكتوف الأيدي بينما يتم استهداف موظفي الأمم المتحدة، ومقتل ما يقرب من 300 منهم، وتعرض الآليات الإنسانية الرئيسية للخطر"، مرددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.
ودعا المندوب التركي إلى تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 18 أيلول الماضي بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وخاصة من قبل أعضاء مجلس الأمن، لدعم حل الدولتين. مضيفًا أن حماية الأونروا "هي مسؤوليتنا المشتركة حتى يتحقق حل الدولتين".
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