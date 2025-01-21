الأردن يؤكد التزامه بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أمام مجلس الأمن

وأضاف الحمود في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إن الأردن يعمل على زيادة المساعدات إلى قطاع غزة بصفته مركزا أساسيا للمساعدات.
وأكد الحمود خلال كلمة له في المجلس، على أهمية إطلاق جهد جاد وشامل لإعادة إعمار غزة بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية.
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