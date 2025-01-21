 
الثلاثاء 2025-01-21 09:23 ص
 

الأردن يؤكد التزامه بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أمام مجلس الأمن

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مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود
الثلاثاء، 21-01-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري- قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، اليوم الثلاثاء، إن حجم المأساة الإنسانية في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة وشاملة تضمن إيصال المساعدات اللازمة دون قيود.

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وأضاف الحمود في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إن الأردن يعمل على زيادة المساعدات إلى قطاع غزة بصفته مركزا أساسيا للمساعدات.


وأكد الحمود خلال كلمة له في المجلس، على أهمية إطلاق جهد جاد وشامل لإعادة إعمار غزة بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية.

 
gnews

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