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الأردن يؤكد تضامنه مع مصر ورفضه تصريحات نتنياهو حول معبر فيلادلفيا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 03-09-2024 05:32 م
الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، رفضها كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين. وأكدت أن هذه المزاعم تمثل تحريضاً مداناً وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. اضافة اعلان


ورفضت الوزارة في هذا السياق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، حول معبر فيلادلفيا على أنها مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية ودعمها موقف مصر في هذا السياق، وحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم.
 
gnews

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