الأردن يؤكد جاهزيته لإرسال مئات الشاحنات الى قطاع غزة يومياً

11:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739414 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكّد القائم بأعمال مندوب الأردن بمجلس الأمن، سلطان القيسي، مساء الأربعاء، جاهزية الأردن التامة لإرسال مئات شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، فور رفع إسرائيل القيود غير القانونية التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية. اضافة اعلان





وأضاف القيسي خلال إلقائه كلمة الأردن في جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط، أن المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تغدو قطرةً في بحر الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.



وأكّد القيسي إدانة الأردن استهداف إسرائيل للأعيان المدنية ودور العبادة، وآخرها قصف كنيسة دير اللاتين في غزة.



ودعا الأردن المجلس إلى ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.



وعبّر القيسي عن إدانة الأردن لتصويت الكنيست، الأربعاء، على بيانٍ لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.



كما عبّر عن دعم الأردن للجهود المصرية والقطرية والأميركية التي تستهدف التوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في قطاع غزة.



وعبّر القيسي عن ترحيب الأردن ببيان وزراء خارجية 25 دولة الداعي للوقف الفوري للحرب على غزة، واحترام القانون الدولي، ورفض التهجير والتغيير الديموغرافي.



وشدّد على أن القدس الشرقية مدينة محتلّة ولا سيادة لإسرائيل عليها، مؤكداً على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومجدّداً إدانة الأردن لاقتحامات الحرم القدسي الشريف.