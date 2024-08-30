الأردن يؤكد دعمه خطوة بوريل الساعية لفرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين"

وكتب الصفدي عبر تغريدة في منصة "إكس"، "نحن ندعم الخطوة التي اتخذها جوزيب بوريل لفرض عقوبات على المسؤولين (الإسرائيليين) المتطرفين".
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