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الأردن يؤكد دعمه خطوة بوريل الساعية لفرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين"

وزير الخارجية أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الجمعة، 30-08-2024 12:06 ص
الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، دعم الأردن الخطوة التي اتخذها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الساعية لفرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين" متطرفين.اضافة اعلان


وكتب الصفدي عبر تغريدة في منصة "إكس"، "نحن ندعم الخطوة التي اتخذها جوزيب بوريل لفرض عقوبات على المسؤولين (الإسرائيليين) المتطرفين".
 
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