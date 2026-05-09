الأردن يؤكد دعمه للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها

الوكيل الإخباري- أعرب الأردن اليوم عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.





