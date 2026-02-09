الإثنين 2026-02-09 01:07 م

الأردن يبعث بتعازي المملكة الحارة ويطمئن على المصابين في طرابلس

الإثنين، 09-02-2026 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا انهيار مبنى في باب التبانة في مدينة طرابلس، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.اضافة اعلان


وأبلغ الصفدي نظيره اللبناني أنّ الأردن، بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستعد لتقديم أيّ مساعدة يحتاجها الأشقاء للتعامل مع هذا الحادث المأساوي، وشدّد على تضامن الأردن المطلق مع لبنان الشقيق.
 
 


