الأردن يبعث بتعازي المملكة الحارة ويطمئن على المصابين في طرابلس

وأبلغ الصفدي نظيره اللبناني أنّ الأردن، بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستعد لتقديم أيّ مساعدة يحتاجها الأشقاء للتعامل مع هذا الحادث المأساوي، وشدّد على تضامن الأردن المطلق مع لبنان الشقيق.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
وزير الصحة يجري فحص سريري للعرموطي تحت القبة.. التفاصيل الكاملة
-
إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن
-
المواصفات والمقاييس تعلن عن خطّتها الرّقابيّة الرّمضانيّة
-
حملة أمنية واسعة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الأردن
-
تنظيم الاتصالات تستضيف البرنامج التدريبي لبروتوكول الإصدار السادس للإنترنت
-
توسّع خدمات مركز الصحة الرقمية وربطه بـ7 مستشفيات جديدة في الأردن
-
التربية: تحويل رواتب التعليم الإضافي اليوم