الأحد 2026-02-15 01:16 م

الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء
الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء
 
الأحد، 15-02-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-  من المقرر أن تتحرى دائرة الإفتاء العام هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ/ 2026م مساء الثلاثاء.اضافة اعلان


ويتم التحري وقت الغروب، وبحضور مجلس الإفتاء وأعضاء لجنة الأهلة من علماء الشريعة والفلك، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الجغرافي الملكي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، في وقت سابق، إن المعطيات الفلكية تشير إلى أن الاستطالة الزاوية بين القمر والشمس، الثلاثاء المقبل، ستكون في حدود درجة واحدة تقريبًا أو أقل في بعض المناطق. وهي قيمة متدنية للغاية تجعل القمر قريبًا جدًا من الشمس ظاهريًا، وغارقًا بالكامل في وهجها الشديد.

وأضاف السكجي أن محاولة البحث عن القمر في هذه الظروف، خصوصا بالنظر المباشر عبر العدسة العينية للتلسكوب أو باستخدام "الناطور" أو أي وسيلة تكبير بصرية تقليدية، تمثل خطرًا حقيقيًا على سلامة العين.

وأكد السكجي وفق الحسابات الفلكية، أن فرص الرصد في هذه الحالة غير ممكنة وأهمها أن الاستطالة الضئيلة جدًا، وبقية المعطيات الأخرى، يؤكد مجددا أن رؤية الهلال غير ممكنة مطلقًا وفق الحسابات الفلكية؛ نظراً لضآلة الاستطالة، مهيبا بالراصدين تغليب السلامة العامة، فالحفاظ على نعمة البصر أولى من أي محاولة رصد غير محسوبة العواقب، وسلامة العيون أولى من أي محاولة غير محسوبة.

وقال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ، الثلاثاء 17 شباط الحالي، ستكون مستحيلة أو غير ممكنة من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، أو حتى عبر تقنيات التصوير الفلكي فائقة القوة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات أفكار بسيطة لزينة رمضان

رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

أخبار محلية رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

أخبار محلية الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

المجلس التمريضي الأردني يشارك في المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة أسيوط

أخبار محلية المجلس التمريضي الأردني يشارك في المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة أسيوط

جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

منوعات جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

وفاة فنان سوري شعبي -صورة

فن ومشاهير وفاة فنان سوري شعبي -صورة

الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد للنواب قانون المنافسة

أخبار محلية الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد للنواب قانون المنافسة

شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة (فيديو)

منوعات مانشستر.. شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة



 






الأكثر مشاهدة