الأربعاء 2026-03-18 02:16 م

الأردن يتحرى هلال شوال الخميس

الوكيل الإخباري-  دعا سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية سماحة أحمد الحسنات إلى تحري هلال شهر شوال لعام 1447هـ مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، الموافق التاسع عشر من آذار لعام 2026م.اضافة اعلان


وأشارة دائرة الإفتاء إلى أن مكاتب الإفتاء ستفتح أبوابها في جميع أنحاء المملكة لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال.
 
 


