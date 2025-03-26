الأربعاء 2025-03-26 07:57 م
 

الأردن يتحرى هلال شوال السبت

عيد الفطر
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-   تتحرى دائرة الإفتاء العام، هلال شهر شوال للعام الهجري 1446، مساء السبت، وفق ما أفاد الناطق باسم دائرة الإفتاء العام أحمد الحراسيس.

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وأضاف الحراسيس أن احتفالية تحري الهلال ستكون من حدائق الملك عبدالله في دابوق، فيما سيتم الرصد من خلال مرصد جبل أم الدامي في وادي رم.


ومرصد مدرسة "كينجز أكاديمي" ومرصد مراغة في جامعة آل البيت، وأيضا من خلال تلسكوبات منتشرة في مخيمات وادي رم.


ويتخذ قرار موعد عيد الفطر من أعضاء مجلس الإفتاء، وعددهم 11 عضوا، ممثلين داخل المجلس، إذ يقومون بدراسة المعطيات العلمية والفلكية، ويتم أخذ نتائج الجهات الرصدية التي تُرسل من مختلف مناطق المملكة، وفق ما أفاد مفتي عام المملكة أحمد الحسنات.


وأكد الحسنات أنه لا يوجد أي اتفاق بشأن صيام شهر رمضان 29 يوما أو 30 يوما.


وقال الحسنات، إن هذا القرار لا يتعرض لأي ضغوط سياسية داخلية أو خارجية، فهو قرار شرعي فقط، وتكون العهدة فيه على الشرعيين، مجلس البحوث والدراسات الإسلامية.


كما أكد مفتي عام المملكة أن قرار تحديد موعد عيد الفطر في الأردن هو قرار مستقل، ولا تتبع فيه أي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه لدى الدائرة طريقة في إثبات رؤية الهلال لا يعترض عليها أحد.


وأوضح أنه إذا تمت رؤية الهلال في الأردن أو في دولة مجاورة، وكانت هذه الرؤية مقبولة علمياً وفلكياً، فسيتم حينها إعلان بداية الشهر.


وبين الحسنات أنه ليس من مهمة الفلكيين تحديد بداية الأشهر شرعيا، مشيرا إلى أن مهمتهم هي تقديم المعلومات التي لديهم للإفتاء.

 
gnews

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