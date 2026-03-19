الخميس 2026-03-19 07:17 م

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم
تعبيرية
 
الخميس، 19-03-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   الأردن، الخميس، التاسع والعشرين من شهر رمضان، هلال شهر شوال لعام 1447هـ / 2026م.


وكان مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، قد دعا إلى تحري هلال شوال اليوم.

وستفتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة لاستقبال الشهادات حول رؤية الهلال.

وأعلنت كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وفلسطين، والبحرين، ولبنان، واليمن، وديوان الوقف السني العراقي أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء.
 
 


