الأردن يترأس أول اجتماع للجنة التقنيات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

وتناول المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن أبرزها انتخاب نواب رئيس اللجنة، وإنشاء فرق عمل لتنفيذ عدد من المبادرات العربية المشتركة وتحديد رؤسائها، كما ناقش المجتمعون خطة عمل اللجنة للفترة القادمة، وإطلاق المنصة العربية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وإقامة التمارين السيبرانية العربية المشتركة، بالإضافة إلى بحث مبادرة إطار تصنيف الحوادث السيبرانية.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي
-
المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
الآلاف من المواطنين يحتفلون بعيد الاستقلال في إربد
-
انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال
-
وزير الخارجية يشارك باجتماع للجنة الوزارية المشتركة بشأن غزة مع وزير الخارجية الفرنسي
-
توقيف شخص اعتدى على مياه قناة الملك عبد الله
-
الديوان الملكي يعزي أبو تايه ومسلم