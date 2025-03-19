الأردن يتسلم 32 شاحنة من ألمانيا لدعم الممر الإنساني إلى غزة

الوكيل الإخباري- تسلّمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، 32 شاحنة لتعزيز قدرات الممر الإنساني الأردني إلى غزة، بتمويل قدّمته وزارة الخارجية الألمانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

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وجرى التسليم خلال حفل رسمي برعاية رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن، وحضره الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، والسفير الألماني في الأردن، برترام فون مولتكه.



وقال السفير الألماني في الأردن، برترام فون مولتكه، "يُعدّ الممر الإنساني الأردني شريان حياة لغزة وسكانها الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات، ومن خلال دعم ألمانيا، نأمل بأن تساهم هذه الشاحنات في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الضرورية إلى غزة – قافلةً تلو الأخرى، إن استمرار تشغيل هذا الممر بفضل الجهود المشتركة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية وUNOPS يجعل منه محوراً حيوياً للإغاثة، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لالتزامهم وجهودهم القيادية".