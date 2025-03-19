الأردن يتسلم 32 شاحنة من ألمانيا لدعم الممر الإنساني إلى غزة

وجرى التسليم خلال حفل رسمي برعاية رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن، وحضره الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، والسفير الألماني في الأردن، برترام فون مولتكه.
وقال السفير الألماني في الأردن، برترام فون مولتكه، "يُعدّ الممر الإنساني الأردني شريان حياة لغزة وسكانها الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات، ومن خلال دعم ألمانيا، نأمل بأن تساهم هذه الشاحنات في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الضرورية إلى غزة – قافلةً تلو الأخرى، إن استمرار تشغيل هذا الممر بفضل الجهود المشتركة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية وUNOPS يجعل منه محوراً حيوياً للإغاثة، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لالتزامهم وجهودهم القيادية".
وأعرب الشبلي، عن شكره لجمهورية ألمانيا الاتحادية على دعمها المستمر وجهودها الإنسانية، قائلا، "نثمّن هذه المساهمة السخية التي ستعزز بشكل كبير من قدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهالي غزة، إن إضافة 32 شاحنة جديدة إلى الممر الإنساني الأردني يعكس أهمية التضامن الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان إيصال المساعدات بأمان وكفاءة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
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