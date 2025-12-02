الأردن يتصدر عربيا بإطلاق أول مؤشر وطني لقياس جاهزية مدن المستقبل

وجاء ذلك عقب اعتماد مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، أمس الاثنين، معايير وأُسس إنشاء مدن المستقبل التي أطلقتها خلال ورشة عمل أُقيمت بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، ونخبة من الخبراء والمختصين والطاقات الشابة.
-
أخبار متعلقة
-
"مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين
-
مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية
-
وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ولدينا اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه والدواجن وبيض المائدة
-
وزير الزراعة: 80-85 دينارا سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حجم 16 كغم من تونس وإسبانيا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي
-
الديوان الملكي ينشر صورة للملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء
-
دعوى تُشعل قطاع السياحة: طعن ببطلان انتخابات جمعية المكاتب السياحية
-
أمانة عمان تختتم مبادرة " اقرأ لأرتقي"