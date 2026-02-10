الثلاثاء 2026-02-10 11:46 ص

الأردن يتقدم بمقدار درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

منظر عام لمدينة عمّان
منظر عام لمدينة عمّان
 
الثلاثاء، 10-02-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الشفافية الدولية "رشيد"، الثلاثاء، تقدم الأردن بمقدار درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 مقارنة بعام 2024.اضافة اعلان


وحصل الأردن على 50 درجة من 100، إذ يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أقل مستويات انتشاره، وفق "رشيد".

وحلّ الأردن في المرتبة 56 من بين 182 دولة ومنطقة جرى تقييمها، لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الذي أُعد بناء على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة.

ويستند تقييم المصادر إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصال، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقت ذاته لكل الدول.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!

نانسي عجرم

فن ومشاهير بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل



 






الأكثر مشاهدة