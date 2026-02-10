الأردن يتقدم بمقدار درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

09:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الشفافية الدولية "رشيد"، الثلاثاء، تقدم الأردن بمقدار درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 مقارنة بعام 2024. اضافة اعلان





وحصل الأردن على 50 درجة من 100، إذ يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أقل مستويات انتشاره، وفق "رشيد".



وحلّ الأردن في المرتبة 56 من بين 182 دولة ومنطقة جرى تقييمها، لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الذي أُعد بناء على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة.



ويستند تقييم المصادر إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصال، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقت ذاته لكل الدول.





