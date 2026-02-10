الأردن يتقدم بمقدار درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

وحصل الأردن على 50 درجة من 100، إذ يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أقل مستويات انتشاره، وفق "رشيد".
وحلّ الأردن في المرتبة 56 من بين 182 دولة ومنطقة جرى تقييمها، لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الذي أُعد بناء على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة.
ويستند تقييم المصادر إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصال، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقت ذاته لكل الدول.
