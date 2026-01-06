الأردن يتقدم في أكثر من 20 مؤشرا عالميا

05:14 م

الوكيل الإخباري- حقق الأردن تقدما في أكثر من 20 مؤشرا عالميا خلال العام الماضي.





فعلى مستوى الحكومة الرقمية والخدمات، تقدم الأردن 16 مرتبة في مؤشر تقديم الخدمات العامة، و10 مراتب في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، و10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، و5 مراتب في مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية.



وفي مستوى الابتكار والمعرفة، تقدم الأردن 8 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي، و15 مرتبة في مؤشر المعرفة العالمي، فيما حصل في مؤشر مستقبل النمو في محور الابتكار على 45.1/100 درجة، وبمحور الشمولية 53/100، ومحور الاستدامة 58.2/100، ومحور المنعة 55/100 درجة.



أما على مستوى التنافسية، فقد حل الأردن بالمرتبة الـ59 في مؤشر مدركات الفساد عالميا، والسادس عربيا، وتحسن أداؤه بشكل ملحوظ في مؤشر سيادة القانون والاستقرار السياسي، بينما تقدم 8 مراتب في مؤشر تشريعات الأعمال، وتم تسجيل تقدم ورفع فعالية الإجراءات الحكومية في مؤشر كفاءة القطاع العام.



وعلى صعيد الرياضة والصورة الوطنية، تقدم الأردن مرتبتين في تصنيف "الفيفا" بعد تحقيقه وصافة كأس آسيا وكأس العرب، وتأهله مباشرة إلى مونديال 2026.



وفي مجال المرونة الاقتصادية ومكافحة التضخم، فقد تقدم الأردن 5 مراتب في مؤشر مرونة استجابة الاقتصاد للأزمات، وشهد تحسنا ملحوظا في مؤشر مهارات القوى العاملة الرقمية، فيما سجل درجة بلغت 99.7 بالمئة في مؤشرات مكافحة التضخم، وجاء بالترتيب العالمي 31 من أصل 130 دولة.



وعلى مستوى التنافسية والتحول الرقمي، فقد تقدم الأردن 6 مراتب في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي، و9 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فيما شهد تحسنا في مهارات القوى العاملة الرقمية في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية.

