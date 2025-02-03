الأردن يتقدم 3 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024

وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يتضمن عدداً من الأولويات الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية؛ اعتمدت الحكومة خطة العمل التنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي، وعممتها على كل الجهات الوطنية المعنية بهذا المؤشر.
وتابعت الحكومة تنفيذ خطة العمل من خلال آلية عمل تم التوافق عليها مع الجهات الوطنية المعنية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة في عملية تحسين مرتبة الأردن في المؤشر.
وأعدت دراسة تحليلية لنتائج الإصدار الجديد للتقرير تشمل تحليل أداء الأردن في المؤشر، ونقاط القوة والضعف، والمقارنات المعيارية مع الدول التي حققت إنجازات في هذا المؤشر من خلال الاطلاع على تقارير هذه الدول ودراسة فرص التحسين التي يمكن تبنيها.
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