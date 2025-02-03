الأردن يتقدم 3 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024

الوكيل الإخباري- حلّ الأردن في المرتبة 123 عالمياً من بين الدول المشاركة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2024، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ليسجل 0.652 درجة، محرزا تقدما بـ 3 مراتب مقارنة بالعام الماضي حين كان بالمرتبة 126 وسجل 0.646 درجة.

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وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يتضمن عدداً من الأولويات الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية؛ اعتمدت الحكومة خطة العمل التنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي، وعممتها على كل الجهات الوطنية المعنية بهذا المؤشر.



وتابعت الحكومة تنفيذ خطة العمل من خلال آلية عمل تم التوافق عليها مع الجهات الوطنية المعنية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة في عملية تحسين مرتبة الأردن في المؤشر.