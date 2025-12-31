الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته

الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء، أنّ الأردن يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وشدّدت على دعم كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وضمان أمن اليمن واستقراره واحترام سيادته وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تثمين المملكة لحرص الأشقّاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن اليمن واستقراره وسيادته، وعلى مقاربة الأوضاع الحالية في اليمن ومعالجة كلّ القضايا على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وتلبّي طموحات شعبه الشقيق.