الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تثمين المملكة لحرص الأشقّاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن اليمن واستقراره وسيادته، وعلى مقاربة الأوضاع الحالية في اليمن ومعالجة كلّ القضايا على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وتلبّي طموحات شعبه الشقيق.
وأكّد المجالي تثمين الأردن العالي لحكمة قيادتَي المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقتين في معالجة الأوضاع في اليمن ونهجهما الذي يجسّد مواقفهما التاريخية وجهودهما الحريصة على اليمن الشقيق، وعلى أمن المنطقة ومصالحها، وعلى تعزيز قيم الأخوّة والشراكة ووحدة الصف والتضامن العربي.
