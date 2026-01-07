الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط

يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم السابقة التي انتهت بتاريخ 26 حزيران 2025، وتم تمديدها لنهاية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى لتجديد مذكرة استيراد النفط العراقي بالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين.
وقالت الوزارة إن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 891,388 برميلًا من النفط الخام العراقي، وذلك خلال الفترة من 5 تشرين أول ولغاية 31 كانون الأول لعام 2025، استكمالًا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول الماضي.
وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول الحالي وانتهى بتاريخ 31 كانون الأول 2025.
