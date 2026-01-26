الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي يبذلها الأردن لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
وتنفذ عمليات الإجلاء الطبي من غزة التي بدأت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني وفق أعلى المعايير الصحية.
