الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج

الوكيل الإخباري- أجلت القوات المسلحة، الاثنين، الدفعة الثانية والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، التي ضمّت (24) طفلا مريضا و(36) مرافقا من ذويهم، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي يبذلها الأردن لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.