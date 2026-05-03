الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، عن تنظيم الدورة الـ17 من مهرجان المسرح العربي، من 10 إلى 16 كانون الثاني المقبل في عّمان، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين.

ووفق بيان للهيئة اليوم الأحد، قالت الهيئة، إن المهرجان الذي صار موعداً قاراً ومهماً على روزنامة المسرحيين العرب، ويشهد في كل دوراته تنافساً جماليا شديداً على المشاركة في مساريه، وتنافساً على جائزة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، يحط في الأردن للمرة الثالثة حيث كانت المرة الأولى في دورته الرابعة عام 2012 والثانية في دورته الثانية عشرة عام 2020، وها هو يعود إليها في دورته السابعة عشرة عام 2027.