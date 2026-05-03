الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

ووفق بيان للهيئة اليوم الأحد، قالت الهيئة، إن المهرجان الذي صار موعداً قاراً ومهماً على روزنامة المسرحيين العرب، ويشهد في كل دوراته تنافساً جماليا شديداً على المشاركة في مساريه، وتنافساً على جائزة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، يحط في الأردن للمرة الثالثة حيث كانت المرة الأولى في دورته الرابعة عام 2012 والثانية في دورته الثانية عشرة عام 2020، وها هو يعود إليها في دورته السابعة عشرة عام 2027.
وأضافت أن المهرجان سيحمل معه كالعادة حزمة متميزة من الفعاليات الفكرية والنقدية والإعلامية والتدريبية، كما ستأتي عمّان أفضل العروض المسرحية العربية ومئات المسرحيين العرب من كل أنحاء العالم.
