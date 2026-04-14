الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

الوكيل الإخباري- بتنظيم من وزارة الثقافة الأردنية، تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة يوم العلم الأردني، من خلال حفل فني وطني كبير يحييه النجم العربي "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، بمرافقة فرقته الموسيقية، ويقدّمه الإعلامي الأستاذ محمد الوكيل، وذلك مساء يوم الخميس عند الساعة السابعة والنصف على مسرح المدرج الروماني في العاصمة عمّان.

وسيَشهد الحفل تجهيزات فنية ضخمة تليق بهذه المناسبة، حيث سيقدّم صوت الأردن عملاً فنياً جديداً خاصاً بهذه المناسبة، إلى جانب باقة من أبرز أعماله الوطنية التي عبّرت عن حب الوطن والانتماء له.



ويجسّد هذا الحفل مكانة العلم الأردني كرمزٍ للسيادة والفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة الأردنية، ويعكس معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.



وأعرب الفنان عمر العبداللات عن سعادته واعتزازه بإحياء هذا الحفل الوطني، مؤكداً أن المشاركة في مناسبة تحمل اسم العلم الأردني تمثل شرفاً كبيراً له، لما يحمله العلم من دلالات عميقة تجسّد تاريخ الأردن العريق، وتعكس قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني.