الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

وسيَشهد الحفل تجهيزات فنية ضخمة تليق بهذه المناسبة، حيث سيقدّم صوت الأردن عملاً فنياً جديداً خاصاً بهذه المناسبة، إلى جانب باقة من أبرز أعماله الوطنية التي عبّرت عن حب الوطن والانتماء له.
ويجسّد هذا الحفل مكانة العلم الأردني كرمزٍ للسيادة والفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة الأردنية، ويعكس معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
وأعرب الفنان عمر العبداللات عن سعادته واعتزازه بإحياء هذا الحفل الوطني، مؤكداً أن المشاركة في مناسبة تحمل اسم العلم الأردني تمثل شرفاً كبيراً له، لما يحمله العلم من دلالات عميقة تجسّد تاريخ الأردن العريق، وتعكس قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني.
بدوره، أعرب الإعلامي محمد الوكيل عن سعادته الكبيرة بتقديم هذا الحفل الوطني، مؤكداً أن مشاركته في مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين كـ"يوم العلم" تمثل شرفاً كبيراً، خاصةً أنها تُقام في معلم تاريخي بارز في قلب العاصمة عمّان، المدرج الروماني، حيث يجتمع الأردنيون على حب الوطن والقيادة الهاشمية في لوحة وطنية تعبّر عن وحدة الصف والانتماء.
