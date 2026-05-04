الأردن يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي تحت شعار "تمهل .. نحن بانتظارك"

وأكدت إدارة السير أهمية تعاون السائقين ومستخدمي الطرق في إنجاح الرسائل التوعوية، من خلال الالتزام بتعليمات القيادة الصحيحة، وتجنب السرعة الزائدة، والانتباه أثناء القيادة، واستخدام وسائل السلامة العامة، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية على مختلف الطرق في المملكة.
ويُصادف يوم المرور العالمي في الرابع من أيار من كل عام، وقد أُقرّ خلال المؤتمر العربي الأول للمرور الذي عُقد في العاصمة التونسية عام 1972، فيما يُحتفل بأسبوع المرور العربي خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى العاشر من أيار سنوياً، بعد إقراره من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بهدف توحيد الجهود العربية لنشر التوعية المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.
