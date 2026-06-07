الأردن يحتفي باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة

وبهذه المناسبة أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بيانا جاء فيه ان المجلس تأسس في العام 2001؛ لأهمية تنسيق الجهود الوطنية وتجميعها تحت مظلة واحدة للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة وشؤون أفرادها، وهذا ما ظهر جليّاً في ترؤسه لعدد من اللجان والفرق التي تضم ممثلين من مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنيين بالقضايا ذات العلاقة بالأسرة وضمن هذه الفرق؛ الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واللجنة الإعلامية المنبثقة عنه، واللجنة الوطنية لكبار السن.
ويتابع المجلس استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة؛ ويتولى تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها؛ المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة.
-
أخبار متعلقة
-
البلقاء التطبيقية تحصد المركزين الأول والثالث في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على قاتل أبطال مكافحة المخدرات
-
وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك
-
شراكة وطنية جديدة بين الجيش العربي والغذاء والدواء لدعم الأمن الغذائي والدوائي
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية
-
الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية
-
الفناطسة يعقد سلسلة لقاءات دولية وإقليمية مع اتحادات نقابية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات