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الأردن يحتفي باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة

الأردن يحتفي باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة
الأردن يحتفي باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة
 
الأحد، 07-06-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري-    يحتفي الأردن في السادس من حزيران من كل عام باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة؛ والذي يأتي تأكيدًا لالتزامه في تقديم الفرص للاستثمار بهذه الفئة وتنمية قدراتهم في بيئات آمنة وداعمة.

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وبهذه المناسبة أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بيانا جاء فيه ان المجلس تأسس في العام 2001؛ لأهمية تنسيق الجهود الوطنية وتجميعها تحت مظلة واحدة للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة وشؤون أفرادها، وهذا ما ظهر جليّاً في ترؤسه لعدد من اللجان والفرق التي تضم ممثلين من مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنيين بالقضايا ذات العلاقة بالأسرة وضمن هذه الفرق؛ الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واللجنة الإعلامية المنبثقة عنه، واللجنة الوطنية لكبار السن.


ويتابع المجلس استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة؛ ويتولى تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها؛ المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة.

 
 


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