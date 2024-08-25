 
الأحد 2024-08-25 06:44 م
 

 

الأردن يحذر من التصعيد في جنوب لبنان

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأحد، 25-08-2024 05:38 م
الوكيل الإخباري-    ‏حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته، مشدداً على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ للحيلولة دون المزيد من التصعيد، وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية.

‏كما أكد السفير القضاة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليمياً.

وشدد الناطق الرسمي على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان على غزة بشكل فوري.
 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

البنك العربي يوسع شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد

أخبار الشركات البنك العربي يوسع شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد ليصبح راعياً رئيسياً للمنتخبات الوطنية

الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستمرار بمشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية اعلان صادر عن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

عملة أردنية

أخبار محلية "مكافحة الفساد": استرداد ومنع هدر أكثر من 141 مليون دينار العام الماضي

الملك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يحذر من التصعيد في جنوب لبنان

مبادرة "العودة إلى المدارس"

أخبار الشركات فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمّان روتانا يتعاونان مع مديرية السلط و وزارة التنمية الإجتماعية في تنظيم مبادرة "العودة إلى المدارس"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بنوك أسئلة لطلبة المدارس لتجويد النظام التعليمي



 


الأكثر مشاهدة