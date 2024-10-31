الأردن يحشد الجهود العربية لمواجهة "اغتيال الأونروا"

الوكيل الإخباري-يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس، اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، لبحث رد عربي مشترك على قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.

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