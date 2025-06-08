الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج

11:30 م

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الوكيل الإخباري- في انجاز غير مسبوق حَصَدت بعثة الحج الأردنيّة على جائزة (لبيّتُم الفضية) للعام الثاني على التوالي وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقامته وزارة الحج والعُمّرة في المملكة العربية السعوديّة لموسم حج 1446ه اضافة اعلان





وجاء فوز بعثة الأوقاف الاردنيّة بعد تَفوُق البعثة في تطبيق أعلى معايير الجودة في الإدارة والتنظيم حيث شملت خدمات الإقامة والإعاشة في الفنادق والمشاعِر المُقدسّة (عرفات ومِنى) وكذلك الرعايّة الصحيّة وخدمات النقل' والسكن المُقدمة.

وقد تم اختيار الأردن بعد عمليّة تقييم دقيقة أجرتها الجهات المُختصة في وزارة الحج السعوديّة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة رئيس بعثات الحج الأردنيّة قد تسلم الجائزة في الحفل الذي أُقيم مساء هذا اليوم.