الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج

وجاء فوز بعثة الأوقاف الاردنيّة بعد تَفوُق البعثة في تطبيق أعلى معايير الجودة في الإدارة والتنظيم حيث شملت خدمات الإقامة والإعاشة في الفنادق والمشاعِر المُقدسّة (عرفات ومِنى) وكذلك الرعايّة الصحيّة وخدمات النقل' والسكن المُقدمة.
وقد تم اختيار الأردن بعد عمليّة تقييم دقيقة أجرتها الجهات المُختصة في وزارة الحج السعوديّة.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة رئيس بعثات الحج الأردنيّة قد تسلم الجائزة في الحفل الذي أُقيم مساء هذا اليوم.
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