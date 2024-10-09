 
الأربعاء 2024-10-09 03:00 م
 

الأردن يحصد المرتبة الثالثة بمسابقة كويتية للابتكار والبحث العلمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 09-10-2024 01:09 م
الوكيل الإخباري-   حصلت وزارة التربية والتعليم التي مثلت الأردن في مسابقة الشيخة فادية الصباح للابتكار والبحث العلمي بنسختها الخامسة والعشرين في دولة الكويت، على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي ضمن الدول العربية المشاركة.اضافة اعلان


وتهدف المسابقة التي تنافست فيها 12 دولة عربية، بالإضافة إلى جمهورية تركيا على مستوى الوطن العربي، إلى التعرف على أحدث التقنيات من خلال المشاريع الإبداعية وبناء جيل يسهم في تنمية القدرات العلمية والفكرية وزيادة الثقة بالنفس واكتساب الجرأة ومشاركة الأفكار العلمية والفكرية التي تكمن أهميتها في تحويل المشاريع النوعية للطالبات إلى مشاريع تجارية.

وجاءت مشاركة الوزارة ممثلة بمدرسة أكاديمية الرواد عن مشروع (معا نسمع) من خلال فريقين، أحدهما يمثل المرحلة الثانوية في مدرسة مأدبا الثانوية الأولى للبنات، والثاني عن المرحلة الأساسية العليا مدارس الرواد الدولية.

وتعدّ المسابقة من روافد تنمية قدرات الفتيات في صنع وصياغة المستقبل، والتركيز عليها لزرع أهمية التوجه للعلوم والمعرفة والابتكار.
 
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