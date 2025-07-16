الأردن يحقق المركز الأول عربياً والثاني إقليمياً لأفضل صحة عقلية لإجمالي البالغين

الوكيل الإخباري- كشف "تقرير الحالة العقلية للعالم لعام 2024" عن تحقيق إجمالي البالغين المشاركين من الأردن المركز الأول بالصحة الذهنية بين الدول العربية*، والمركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أفضل المراكز عالمياً. واحتلّ الأردن نفس المركزين على مستوى العالم العربي والمنطقة بالنسبة للصحة العقلية لفئة الشباب، بينما جاء في الترتيب الثاني عربياً والثالث إقليمياً بالنسبة لفئة البالغين الأكبر سناً. وقد أحرزت المملكة المركز 40 عالمياً في "حاصل صحة العقل" (MHQ)* لدى إجمالي البالغين وتفوقت على متوسط حاصل صحة العقل العالمي لكل من فئات إجمالي البالغين (بنسبة 7.3%)، والشباب (بنسبة 26.3%) والبالغين الأكبر سناً (بنسبة 5.3%).





تُصدر مختبرات سابين (Sapien Labs)، المنظمة الرائدة عالمياً في مجال أبحاث الصحة العقلية، هذا التقرير السنوي الذي ينتج عن تجميع وتحليل بيانات لاستبيان شامل للوظائف العقلية يتم إجراؤه مع سكان بالغين عبر الإنترنت*. ويساهم الأردن في التقرير منذ عام 2022، وقد ازداد عدد البالغين المشاركين في الاستبيان الحالي بأكثر من 30% عن الإصدار السابق. وتشكل بيانات المشاركين من 10 دول عربية 10% من المجموع الكلي الذي بلغ أكثر من مليون استجابة من 82 دولة بين عامي 2023 و2024.

وتُقاس حالة الصحة العقلية باستخدام "حاصل صحة العقل" الذي يتعلق بالقدرة على التغلّب على تحديات الحياة والعمل بشكل منتِج. وقد تم تركيز نتائج هذا التقرير على فئتين عمريتين – فئة الشباب أو البالغين الأصغر سناً (18-34 عاماً) وفئة البالغين الأكبر سناً (55 عامًا فما فوق / +55) – نظرًا لتباين نتائجها الكبير . وكشفت النتائج عن مرونة ذهنية قوية لدى البالغين الأكبر سناً في جميع الدول المشاركة، بينما أشارت إلى معاناة الأجيال الشابة من انخفاض حاد في صحة العقل ورفاهه مما يؤكد التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19، مع عدم وجود علامات على التعافي.

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