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الأردن يحل ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي للكويت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 20-11-2024 04:12 م

الوكيل الإخباري-   حل الأردن ضيف شرف على معرض الكتاب الدولي للكويت في دورته الـ47 ، التي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، في أرض المعارض الكويتية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وبتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.

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وتحل الأردن ضيف شرف على المعرض، تأكيداً على عمق العلاقات الثقافية بين الأردن والكويت، حيث يشهد المعرض تنوعاً في الفعاليات الثقافية عبر 3 منصات رئيسية.


وأعرب وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، في كلمة له عن شكره لدولة الكويت لاختيار الأردن ضيف شرف للمعرض، مبيناً أن الاختيار يعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين التي عزز أركانها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


وأكد اعتزازه بالعلاقات الأردنية الكويتية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية، التي تشكل أنموذجاً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والعمل العربي المشترك، إضافة إلى العلاقات التاريخية والاستثنائية مع الشقيقة الكويت .

 
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