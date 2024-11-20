الأردن يحل ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي للكويت

وتحل الأردن ضيف شرف على المعرض، تأكيداً على عمق العلاقات الثقافية بين الأردن والكويت، حيث يشهد المعرض تنوعاً في الفعاليات الثقافية عبر 3 منصات رئيسية.
وأعرب وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، في كلمة له عن شكره لدولة الكويت لاختيار الأردن ضيف شرف للمعرض، مبيناً أن الاختيار يعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين التي عزز أركانها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأكد اعتزازه بالعلاقات الأردنية الكويتية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية، التي تشكل أنموذجاً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والعمل العربي المشترك، إضافة إلى العلاقات التاريخية والاستثنائية مع الشقيقة الكويت .
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