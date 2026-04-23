الأردن يدخل عصر الفضاء.. توقيع اتفاقية أرتميس في واشنطن

الوكيل الإخباري- يشهد الأردن الخميس خطوة تاريخية جديدة في مسيرته العلمية، مع انضمامه رسميًا إلى Artemis Accords، ليصبح الدولة العربية الخامسة ضمن هذه المبادرة الدولية، والدولة رقم 63 عالميًا.





ويُعقد حفل التوقيع في مقر NASA في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستوقّع الاتفاقية سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الولايات المتحدة معالي السيدة دينا قعوار، بحضور مسؤولين دوليين من قطاع الفضاء والعلوم، في حدث يعكس توسع الشراكات الدولية في استكشاف القمر والمريخ والفضاء العميق.



وتُعد اتفاقية أرتميس إطارًا دوليًا لتنظيم التعاون في الأنشطة الفضائية، يقوم على مبادئ واضحة تشمل الاستخدام السلمي للفضاء، تبادل البيانات العلمية، تعزيز الشفافية، وتنسيق الجهود البحثية بين الدول المشاركة.



وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور علي الطعاني، أستاذ علوم الفضاء والفلك في جامعة البلقاء التطبيقية، أن هذا الانضمام يمثل نقلة نوعية في مسار البحث العلمي في الأردن، ويضعه ضمن منظومة دولية تشارك في رسم مستقبل استكشاف الفضاء.



وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة أمام الجامعات والباحثين الأردنيين، من خلال فرص التعاون في مشاريع علمية متقدمة، والمشاركة في برامج تدريبية دولية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.



وأضاف أن قطاع الفضاء لم يعد مجالًا بعيدًا عن الدول النامية، بل أصبح مساحة تنافس علمي وتكنولوجي، وأن انخراط الأردن في هذه الاتفاقية يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي وتطوير البحث العلمي التطبيقي.



ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في برامج استكشاف الفضاء، ما يجعل من مشاركة الأردن خطوة استراتيجية تعزز حضوره العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، وتفتح أمامه مسارات جديدة للتعاون والابتكار خلال السنوات القادمة





