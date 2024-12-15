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الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 12:17 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الأحد، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، على مدى 5 أيام في البحر الميت.

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وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان في كلمة له خلال الافتتاح، إن المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية يشكل حدثا بارزا يجتمع فيه الباحثون والعلماء والخبراء من مختلف الدول العربية، لعرض إنجازاتهم العلمية ونتاجاتها البحثية ومناقشة الفرص والتحديات وتبادل الخبرات وصولاً الى تعزيز الابتكار.


وقدم طوقان، عرضا موجزا عن أهم الإنجازات في تقدم سير العمل في برنامج الطاقة النووية الأردني، مشيرا الى أن المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب يأتي في طليعة هذه الإنجازات، والذي يلعب دورا محوريا في جهود توطين التكنولوجيا النووية في الأردن؛ وبتسليط الضوء على مساهمة المفاعل في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في المجالات الطبية والصناعية فقد استمر المفاعل بإنتاج وتزويد كافة مراكز الطب النووي الوطنية بنظير اليود– 131 المشع المستخدم في تشخيص وعلاج سرطان الغدة الدرقية، ضمن المواصفات المعتمدة دوليا مما جعله مركزا أساسيا للطلب من قبل تلك المراكز.


وعن مشروع مفاعلات الطاقة النووية، قال طوقان، إنه يجري حالياً تنفيذ التقييم الفني ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من تصاميم المفاعلات الصغيرة المدمجة(SMRs) ، ويتم عمل دراسة جدوى تفصيلية لاستخدام الطاقة النووية في تحلية وضخ المياه في الأردن بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


أما بالنسبة لمشروع استخلاص اليورانيوم في منطقة وسط الأردن والذي تقدر كمياته بحوالي 41 ألف طن من الكعكة الصفراء، فتجري حالياً دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية والتصميم الهندسي التفصيلي لمصنع اليورانيوم التجاري.
وأشار إلى استمرار المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (SESAME) في تشغيل خطوط الأشعة الخمسة، وتمكن مستخدمو SESAME من إجراء 367 مشروع بحثي مخبري نتج عنها 127 منشور علمي دولي في مجلات علمية عالمية مرموقة، ويجري حاليا تركيب الخط السادس وهو خط الاشعة السينية الناعمة (TXPES) ومن المتوقع دخوله في الخدمة في منتصف العام المقبل 2025.

 

 
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