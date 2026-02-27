السبت 2026-02-28 12:47 ص

الأردن يدعو إلى الحوار ووقف التصعيد بين باكستان وأفغانستان

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 27-02-2026 11:37 م
الوكيل الإخباري-    أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أنّها تتابع بقلق الاشتباكات الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة حلّ النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية، مشدّدًا على ضرورة ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

أخبار محلية رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

علم إيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدعو إلى الحوار ووقف التصعيد بين باكستان وأفغانستان

طائرة مدنية

عربي ودولي مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الاردن .. سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال

علما باكستان وأفغانستان

عربي ودولي غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان



 






الأكثر مشاهدة