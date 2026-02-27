الأردن يدعو إلى الحوار ووقف التصعيد بين باكستان وأفغانستان

11:37 م

الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أنّها تتابع بقلق الاشتباكات الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة حلّ النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية، مشدّدًا على ضرورة ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.





