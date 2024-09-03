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الأردن يدعو العالم لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 03-09-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري- اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن تعليق المملكة المتحدة رخص تصدير أسلحة لإسرائيل "قرارا صائبا".

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وقال الصفدي خلال تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء، "لقد اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".


وحث على توسيع نطاق هذا التعليق، داعيا جميع الدول لفرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.


وتابع الصفدي: "وما لم تكن العواقب حقيقية فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها.

 
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