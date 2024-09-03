الأردن يدعو العالم لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل

وقال الصفدي خلال تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء، "لقد اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وحث على توسيع نطاق هذا التعليق، داعيا جميع الدول لفرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.
وتابع الصفدي: "وما لم تكن العواقب حقيقية فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها.
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