الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذوي البحارة المختطفين، مشددةً على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم.





