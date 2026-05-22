الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات الاستفزازية المتواصلة للمتطرفين، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومواصلة لمحاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيًّا ومكانيًّا.
وحذّر المجالي من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللاشرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة التي تعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف والسفير الأردني يتفقدان أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة
-
ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026
-
توقعات بعدم ارتفاع أسعار الملابس في الأردن خلال عيد الأضحى
-
متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجانا الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
وفاة طفلة 6 سنوات دهسا في بيادر وادي السير
-
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا
-
دول أوروبية تدعو إسرائيل لاحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات