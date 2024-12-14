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الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات

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جانب من الدمار في قطاع غزة
السبت، 14-12-2024 10:49 ص
الوكيل الإخباري-  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف إسرائيل مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء في ظل عجز دولي وغياب محاسبة دولية فاعلة لمرتكبي هذه الهجمات على الفلسطينيين. 

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة بشكل فوري، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
 
gnews

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