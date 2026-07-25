السبت 2026-07-25 06:44 م

الأردن يدين استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
السبت، 25-07-2026 06:05 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.  اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.
 
 


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