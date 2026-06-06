السبت 2026-06-06 06:02 م

الأردن يدين استهداف دورية للجيش اللبناني ومقتل ضباط وعسكري

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 04:58 م
الوكيل الإخباري- ‏دان الأردن اليوم السبت الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية، وأدّى إلى مقتل ضابطين وعسكري؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بجميع بنوده.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان الشقيق، ولأُسَر الضحايا.
 
 


gnews

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