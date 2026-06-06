الأردن يدين استهداف دورية للجيش اللبناني ومقتل ضباط وعسكري

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بجميع بنوده.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان الشقيق، ولأُسَر الضحايا.
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