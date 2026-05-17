الأحد 2026-05-17 04:41 م

الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات

الأحد، 17-05-2026 03:53 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
 
 


