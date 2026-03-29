الأردن يدين استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني

الأحد، 29-03-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك في جمهورية العراق الشقيق، اعتداءً مرفوضًا وانتهاكًا لأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ المملكة الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق، ودعم أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد

عربي ودولي واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52

أخبار محلية كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

أخبار محلية إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة

فلسطين الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

تعبيرية

الأكثر مشاهدة