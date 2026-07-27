الإثنين 2026-07-27 05:38 م

الأردن يدين استهداف منشآت بترولية في السعودية ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 27-07-2026 03:58 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إدانة الأردن للهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالمملكة العربية السعودية، عبر طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية.

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واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وجددت الوزارة تأكيد تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 
 


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