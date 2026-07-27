الأردن يدين استهداف منشآت بترولية في السعودية ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إدانة الأردن للهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالمملكة العربية السعودية، عبر طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية.

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واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.