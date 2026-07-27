الأردن يدين استهداف منشآت بترولية في السعودية ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجددت الوزارة تأكيد تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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