الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
كما أكّد السفير القضاة أن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحقّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغذّي العنف، مُشدّدًا على أن الإفلات من العقاب يشجّع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة وقف العدوان على غزة فوريًّا، والتوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة عبر منظمات الأمم المتحدة المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
عقل: ارتفاع محدود على أسعار المحروقات في الأردن
-
هنا الأردن .. ومجده مستمر - جرش 2025
-
جلالة الملك يغادر أرض الوطن
-
طلبة التوجيهي يتقدمون الخميس لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى
-
بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات والاستفادة من الخصم التشجيعي
-
صندوق النقد يوافق على برنامج تكميلي للأردن بـ700 مليون دولار لدعم المياه والطاقة
-
أوقاف الرصيفة تعلن 73 مركزا للأنشطة الصيفية
-
بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك