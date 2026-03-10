الأردن يدين اعتداء إيرانيا استهدف مبنى سكنيا في المنامة

12:16 م

الوكيل الإخباري- أدان الأردن، الثلاثاء، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنًى سكنيًّا في المنامة في مملكة البحرين وأسفر عن وفاة مواطنة بحرينية وإصابة آخرين. اضافة اعلان





‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.



‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب البحرين ولأسرة المتوفّاة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.









