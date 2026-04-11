الأردن يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس خلال مسيرات “سبت النور”

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المسيحيين في مدينة القدس خلال المسيرات الاحتفالية بــ”سبت النور”.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحقّ المسيحيين، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكن عبادتهم، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس.