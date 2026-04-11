الأردن يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس خلال مسيرات “سبت النور”

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي
وزارة الخارجية
 
السبت، 11-04-2026 06:15 م

الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المسيحيين في مدينة القدس خلال المسيرات الاحتفالية بــ”سبت النور”.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحقّ المسيحيين، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكن عبادتهم، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس.


‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

 
 


البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

مضيق هرمز

عربي ودولي هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

عربي ودولي البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

أخبار محلية إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح



 






