 
الأحد 2024-11-10 01:13 ص
 

الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأحد، 10-11-2024 12:46 ص
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية في مدينة سيئون اليمنية يوم أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ضابط آخر.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الاعتداء الجبان، مشدداً على تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

كما أكد السفير القضاة دعم المملكة لجهود التحالف في مكافحة الإرهاب والتهريب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين، والتمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية

تعبيرية

طب وصحة مرض خطير تسببه غسالة الأطباق-طبيبة توضح

ارشيفية

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: 12 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان

تعبيرية

طب وصحة هل يزيد الموز من السعال؟

ارشيفية

أخبار محلية غدًا ذكرى عودة أرض الغمر والباقورة .. فرض السِّيادة وعَودة إلى حضن الوطن

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا

نتنياهو

عربي ودولي الاعلام العبري: محققو الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب نتنياهو

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق غدا



 


الأكثر مشاهدة