الأردن يدين اقتحام القنصلية العامة للكويت في العراق

10:41 ص

الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إدانة الأردن لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة في جمهورية العراق الشقيقة.





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرّات البعثات الدبلوماسية وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية فيينا للعام 1963.





