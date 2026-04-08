الأربعاء 2026-04-08 11:00 م

الأردن يدين اقتحام القنصلية العامة للكويت في العراق

رجال الأمن حول مقر القنصلية
 
الأربعاء، 08-04-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إدانة الأردن لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة في جمهورية العراق الشقيقة.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرّات البعثات الدبلوماسية وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية فيينا للعام 1963.
 
 


