‏الأردن يدين اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر "الأونروا"

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأنروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزيّة الأنروا التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار ١٩٤.
وحذّر المجالي من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية والبطريركية اللاتينية لدعم أطفال غزة
-
الضمان تطلق بريداً إلكترونياً للتبليغ عن الحوادث والأنشطة السيبرانية المشبوهة
-
الصناعة والتجارة: أتمتة الخدمات بنسبة 100% العام المقبل
-
"الطيران المدني" تبحث فتح خطوط جوية مع جمهورية تيمور الشرقية
-
البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء
-
الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030
-
المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق
-
الاستهلاكية المدنية : زيت الزيتون التونسي سيباع بأسعار مشجعة للمواطنين