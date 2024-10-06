الأردن يدين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج

الوكيل الإخباري- ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، واستهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين، وآخره استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجداً يؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات الأشقاء الفلسطينيين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على وقف عدوانها على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية والمعاناة المستمرة لأهالي القطاع المحاصر.



وحذر القضاة من خطورة الأوضاع القائمة في المنطقة، إذا ما استمرّت إسرائيل في عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، وانتهاكاتها المستمرة في الضفة الغربية، واعتداءاتها على الفلسطينيين في مراكز الإيواء ودور العبادة.