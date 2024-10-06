الأردن يدين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على وقف عدوانها على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية والمعاناة المستمرة لأهالي القطاع المحاصر.
وحذر القضاة من خطورة الأوضاع القائمة في المنطقة، إذا ما استمرّت إسرائيل في عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، وانتهاكاتها المستمرة في الضفة الغربية، واعتداءاتها على الفلسطينيين في مراكز الإيواء ودور العبادة.
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، خاصة في ظل مواصلة الحكومة الإسرائيلية خرقها للقانون الدولي وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.
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